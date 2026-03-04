Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Apothekenmitarbeiter verhindern Rezeptbetrug

Erfurt (ots)

Gestern Abend (03.03.2026) flog ein Betrug in einer Apotheke in Erfurt auf. Ein unbekannter Täter versuchte um 17:25 Uhr in einer Apotheke am Domplatz mit einem gefälschten Rezept eine Diätspritze im Wert von etwa 1.400 Euro zu erbeuten. Die Mitarbeiter erkannten die Fälschung und verständigten die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete vom Tatort und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs aufgenommen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell