Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Apothekenmitarbeiter verhindern Rezeptbetrug

Erfurt (ots)

Gestern Abend (03.03.2026) flog ein Betrug in einer Apotheke in Erfurt auf. Ein unbekannter Täter versuchte um 17:25 Uhr in einer Apotheke am Domplatz mit einem gefälschten Rezept eine Diätspritze im Wert von etwa 1.400 Euro zu erbeuten. Die Mitarbeiter erkannten die Fälschung und verständigten die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete vom Tatort und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 12:56

    LPI-EF: Graffiti mit Fußballbezug

    Erfurt (ots) - Unbekannte besprühten im Tatzeitraum von Montag (02.03.2026) circa 12:00 Uhr bis Dienstag (03.03.2026) circa 13:00 Uhr zwei Hausfassaden in der Erfurter Innenstadt. In der Ziegengasse brachten die Täter auf einer Fläche von etwa 8 m x 2 m einen Schriftzug in weißer und roter Farbe an der Wand eines Gebäudes an. Ein weiteres Graffiti wurde in der Straße Weiße Gasse in den Maßen 2 m x 2,5 m an einer Fassade angebracht. Der entstandene Sachschaden konnte ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:54

    LPI-EF: Hoher Sachschaden durch Einbruch

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Dienstag (03.03.2026) brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Büroräumen und stahlen u.a. Bargeld, Briefmarken und einen Staubsauger im Wert von etwa 1.600 Euro. Auf ihrem Diebeszug verursachten sie einen Sachschaden von circa 6.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm Ermittlungen zum ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:53

    LPI-EF: Sachbeschädigung löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

    Erfurt (ots) - Polizei und Feuerwehr kamen gestern Abend (03.03.2026) gemeinsam im Erfurter Stadtteil Herrenberg zum Einsatz. Gegen 22:15 Uhr meldete ein Anwohner eine Geruchsbelästigung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Zuse-Straße. Polizisten stellten vor Ort eine Sachbeschädigung in einem Fahrstuhl fest. Ein unbekannter Täter hatte mit ...

    mehr
