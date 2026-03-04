Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Apothekenmitarbeiter verhindern Rezeptbetrug
Erfurt (ots)
Gestern Abend (03.03.2026) flog ein Betrug in einer Apotheke in Erfurt auf. Ein unbekannter Täter versuchte um 17:25 Uhr in einer Apotheke am Domplatz mit einem gefälschten Rezept eine Diätspritze im Wert von etwa 1.400 Euro zu erbeuten. Die Mitarbeiter erkannten die Fälschung und verständigten die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete vom Tatort und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs aufgenommen. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell