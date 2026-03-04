Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden durch Einbruch

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag (03.03.2026) brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Büroräumen und stahlen u.a. Bargeld, Briefmarken und einen Staubsauger im Wert von etwa 1.600 Euro. Auf ihrem Diebeszug verursachten sie einen Sachschaden von circa 6.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (SO)

