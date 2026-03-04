PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden durch Einbruch

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag (03.03.2026) brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Büroräumen und stahlen u.a. Bargeld, Briefmarken und einen Staubsauger im Wert von etwa 1.600 Euro. Auf ihrem Diebeszug verursachten sie einen Sachschaden von circa 6.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 12:53

    LPI-EF: Sachbeschädigung löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

    Erfurt (ots) - Polizei und Feuerwehr kamen gestern Abend (03.03.2026) gemeinsam im Erfurter Stadtteil Herrenberg zum Einsatz. Gegen 22:15 Uhr meldete ein Anwohner eine Geruchsbelästigung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Zuse-Straße. Polizisten stellten vor Ort eine Sachbeschädigung in einem Fahrstuhl fest. Ein unbekannter Täter hatte mit ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:20

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Biogasanlage

    Landkreis Sömmerda (ots) - Sonntagnacht (01.03.2026) wurde eine Biogasanlage im Landkreis Sömmerda von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu dem Firmengelände in Kannawurf. Dort beschädigten sie zunächst mehrere Zaunfelder, um im Anschluss mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf das Gelände zu fahren. Sie stahlen eine Rüttelplatte, einen Erdverdichter, eine Säbelsäge, zwei ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:19

    LPI-EF: Bei Streit ins Ohr gebissen

    Sömmerda (ots) - Gestern Vormittag (02.03.2026) nahm ein Streit in Sömmerda eine ungewöhnliche Wendung. Zwei 44- und 43-jährige Männer sind zunächst in der Kölledaer Straße aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit geraten. Plötzlich biss der 43-Jährige dem Geschädigten ins Ohr. Der Geschädigte ließ seine Verletzung zunächst in einem Krankenhaus behandeln und zeigte die Tat im Anschluss auf einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren