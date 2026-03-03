PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Streit ins Ohr gebissen

Sömmerda (ots)

Gestern Vormittag (02.03.2026) nahm ein Streit in Sömmerda eine ungewöhnliche Wendung. Zwei 44- und 43-jährige Männer sind zunächst in der Kölledaer Straße aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit geraten. Plötzlich biss der 43-Jährige dem Geschädigten ins Ohr. Der Geschädigte ließ seine Verletzung zunächst in einem Krankenhaus behandeln und zeigte die Tat im Anschluss auf einer Polizeidienststelle an. Die Polizisten ermitteln nun wegen Körperverletzung gegen den 44-jährigen Tatverdächtigen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

