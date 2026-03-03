Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt
Erfurt (ots)
Zum Wochenstart (02.03.2026) führten Polizisten im Erfurter Norden Verkehrskontrollen durch. Gegen 10:50 Uhr stoppten die Beamten einen 25-jährigen Mercedes-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Marihuana, sodass die Fahrt für den Mann beendet war. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme auf eine Dienststelle begleiten. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft drohen ihm eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. (SO)
