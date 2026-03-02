Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit um E-Zigarette endet mit Strafverfahren

Erfurt (ots)

Freitagabend (27.02.2026) kam es in Erfurt zu einer räuberischen Erpressung. Gegen 19:20 Uhr forderte eine 16-jährige polizeibekannte Jugendliche eine ebenfalls 16-Jährige unter Androhung körperlicher Gewalt auf, ihr eine E-Zigarette auszuhändigen. Die Geschädigte kam der Aufforderung nach, sodass es nicht zur Gewaltanwendung kam. Die Tatverdächtige flüchtete anschließend vom Tatort. Wenig später erschien sie jedoch gemeinsam mit ihrer Mutter auf einer Polizeidienststelle, stellte sich und übergab den Beamten die erbeutete E-Zigarette im Wert von etwa 20 Euro. Ungeachtet dessen wurde gegen die Jugendliche ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet. (SO)

