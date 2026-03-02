PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit um E-Zigarette endet mit Strafverfahren

Erfurt (ots)

Freitagabend (27.02.2026) kam es in Erfurt zu einer räuberischen Erpressung. Gegen 19:20 Uhr forderte eine 16-jährige polizeibekannte Jugendliche eine ebenfalls 16-Jährige unter Androhung körperlicher Gewalt auf, ihr eine E-Zigarette auszuhändigen. Die Geschädigte kam der Aufforderung nach, sodass es nicht zur Gewaltanwendung kam. Die Tatverdächtige flüchtete anschließend vom Tatort. Wenig später erschien sie jedoch gemeinsam mit ihrer Mutter auf einer Polizeidienststelle, stellte sich und übergab den Beamten die erbeutete E-Zigarette im Wert von etwa 20 Euro. Ungeachtet dessen wurde gegen die Jugendliche ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 02.03.2026 – 13:20

    LPI-EF: Zwei hochwertige Mountainbikes gestohlen

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Freitag (27.02.2026) bis Samstag (28.02.2026) drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Erfurt ein. Die Diebe verschafften sich schadlos Zutritt zu dem Keller des Gebäudes in der Liebknechtstraße. Dort stahlen sie zwei Mountainbikes der Marke Cube im Gesamtwert von über 5.000 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (SO) ...

  • 02.03.2026 – 13:15

    LPI-EF: Benzindiebstahl mit gestohlenen Kennzeichen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Sonntagabend (01.03.2026) trieben Unbekannte im Landkreis Sömmerda ihr Unwesen. Zunächst hatten es die Diebe auf Kennzeichentafeln in Hardisleben abgesehen. Sie stahlen gegen 17:00 Uhr beide Kennzeichen eines Ford, der in der Gottlob-König-Straße abgestellt gewesen war. Anschließend fuhren die beiden maskierten Männer mit ihrem grauen Opel Astra auf das Gelände einer Tankstelle in ...

