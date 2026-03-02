PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei hochwertige Mountainbikes gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag (27.02.2026) bis Samstag (28.02.2026) drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Erfurt ein. Die Diebe verschafften sich schadlos Zutritt zu dem Keller des Gebäudes in der Liebknechtstraße. Dort stahlen sie zwei Mountainbikes der Marke Cube im Gesamtwert von über 5.000 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:15

    LPI-EF: Benzindiebstahl mit gestohlenen Kennzeichen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Sonntagabend (01.03.2026) trieben Unbekannte im Landkreis Sömmerda ihr Unwesen. Zunächst hatten es die Diebe auf Kennzeichentafeln in Hardisleben abgesehen. Sie stahlen gegen 17:00 Uhr beide Kennzeichen eines Ford, der in der Gottlob-König-Straße abgestellt gewesen war. Anschließend fuhren die beiden maskierten Männer mit ihrem grauen Opel Astra auf das Gelände einer Tankstelle in ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 08:53

    LPI-EF: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

    Straußfurt (ots) - Am Abend des 27.02.2026 wurde in Straußfurt in der Straße der Jugend ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Skoda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 29-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Die Weiterfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren