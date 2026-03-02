Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Zwei hochwertige Mountainbikes gestohlen
Erfurt (ots)
Im Tatzeitraum von Freitag (27.02.2026) bis Samstag (28.02.2026) drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Erfurt ein. Die Diebe verschafften sich schadlos Zutritt zu dem Keller des Gebäudes in der Liebknechtstraße. Dort stahlen sie zwei Mountainbikes der Marke Cube im Gesamtwert von über 5.000 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (SO)
