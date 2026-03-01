Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuerteufel unterwegs im Erfurter Süden

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte es gleich mehrfach im Erfurter Süden. Dabei richtete sich die Zerstörungswut des bis dato unbekannten Feuerteufels ausschließlich auf Mülltonnen. So brannten gegen 23:30 Uhr in der Tungerstraße gleich zwei 1000 Liter Müllcontainer, ehe wenig später auch in den Bereichen Carl-Zeiß-Straße sowie Am Drosselberg insgesamt drei weitere Müllcontainer in Flammen aufgingen. Der Gesamtschaden wird auf einen etwa mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Erfurt Süd hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen durch Brandlegung aufgenommen und erbittet sich Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Situationen. Diese werden unter Benennung der Einsatz-Nr. 26048121 durch jede Polizeidienststelle entgegengenommen. (AS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt