Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall führt zu weitreichenden Folgen

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Geduld mussten heute Morgen zahlreiche Menschen im Bereich der Clara-Zetkin-Straße / Häßlerstraße aufbringen, da es hier infolge eines Unfalls zu partiellen Sperrungen kam. Zuvor hatte ein 42-jähriger VW-Fahrer die Clara-Zetkin-Straße in Richtung Wiesenhügel befahren. Dabei missachtete er jedoch nicht das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und stieß mit einem Pkw Renault zusammen, welcher in diesem Moment die Häßlerstraße in Richtung Tschaikowskistraße befuhr. Durch den Aufprall wurde die 65-jährige Renaultfahrerin verletzt und musste in ein Erfurter Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden darüber hinaus massiv beschädigt und blieben nicht mehr fahrbereit in der Kreuzungsmitte liegen, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer nicht nur die Farben "Grün" und "Rot" miteinander verwechselte, sondern auch unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Dies hatte zur Folge, dass sich der Herr einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein beschlagnahmen lassen musste.

Trauriges Fazit des Unfalls:

Eine leicht verletzte Person und rund 18.000,- EUR Gesamtschaden, ca. 75 min. Verkehrseinschränkungen sowie eine Anzeige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs (AS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell