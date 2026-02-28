PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall führt zu weitreichenden Folgen

LPI-EF: Unfall führt zu weitreichenden Folgen
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Geduld mussten heute Morgen zahlreiche Menschen im Bereich der Clara-Zetkin-Straße / Häßlerstraße aufbringen, da es hier infolge eines Unfalls zu partiellen Sperrungen kam. Zuvor hatte ein 42-jähriger VW-Fahrer die Clara-Zetkin-Straße in Richtung Wiesenhügel befahren. Dabei missachtete er jedoch nicht das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und stieß mit einem Pkw Renault zusammen, welcher in diesem Moment die Häßlerstraße in Richtung Tschaikowskistraße befuhr. Durch den Aufprall wurde die 65-jährige Renaultfahrerin verletzt und musste in ein Erfurter Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden darüber hinaus massiv beschädigt und blieben nicht mehr fahrbereit in der Kreuzungsmitte liegen, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer nicht nur die Farben "Grün" und "Rot" miteinander verwechselte, sondern auch unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Dies hatte zur Folge, dass sich der Herr einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein beschlagnahmen lassen musste.

Trauriges Fazit des Unfalls:

Eine leicht verletzte Person und rund 18.000,- EUR Gesamtschaden, ca. 75 min. Verkehrseinschränkungen sowie eine Anzeige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs (AS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 13:10

    LPI-EF: Jugendliche rufen verfassungsfeindliche Parolen

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (26.02.2026) wurden in einer Erfurter Straßenbahn verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Zeugen beobachteten drei Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren, die sich dabei gegenseitig filmten. Hinzugerufene Polizisten konnten die Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung im Bereich des Angers stellen. Die Beamten stellten die Smartphones sicher und übergaben die Jugendlichen ihren Eltern. Sie ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:00

    LPI-EF: Erfolgloser Einbruchsversuch in Bürogebäude

    Erfurt (ots) - Mittwochnacht (25.02.2026) verschafften sich Unbekannte mit Gewalt Zutritt zu einem Bürogebäude am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt. Die Täter versuchten anschließend, mehrere Büros zu öffnen. Da dies misslang, flüchteten sie unerkannt und ohne Beute. Die Höhe des verursachten Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:00

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Mehrfamilienhaus

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von gestern Abend, 20:30 Uhr bis kurz nach Mitternacht beschmierten unbekannte Täter eine Wand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Tungerstraße in Erfurt. Mit rosa Sprühfarbe brachten sie einen etwa 40 cm x 60 cm großen Schriftzug an und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren