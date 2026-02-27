Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Erfolgloser Einbruchsversuch in Bürogebäude
Erfurt (ots)
Mittwochnacht (25.02.2026) verschafften sich Unbekannte mit Gewalt Zutritt zu einem Bürogebäude am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt. Die Täter versuchten anschließend, mehrere Büros zu öffnen. Da dies misslang, flüchteten sie unerkannt und ohne Beute. Die Höhe des verursachten Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
