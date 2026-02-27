PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendliche rufen verfassungsfeindliche Parolen

Erfurt (ots)

Gestern Abend (26.02.2026) wurden in einer Erfurter Straßenbahn verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Zeugen beobachteten drei Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren, die sich dabei gegenseitig filmten. Hinzugerufene Polizisten konnten die Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung im Bereich des Angers stellen. Die Beamten stellten die Smartphones sicher und übergaben die Jugendlichen ihren Eltern. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

