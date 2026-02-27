PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken, berauscht und erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landkreis Sömmerda/Sömmerda (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit führten Beamte gestern Nachmittag sowie heute Morgen Verkehrskontrollen im Landkreis Sömmerda durch und stellten dabei erhebliche Verstöße fest. Gestern Nachmittag gegen 14:20 Uhr kontrollierten Polizisten in Schloßvippach einen 25-jährigen Renault-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bereits mehrfach war er allein im Februar wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt und angezeigt worden. Da es sich um einen einschlägigen Wiederholungstäter handelt, wurde sein Fahrzeug sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Heute Morgen gegen 03:30 Uhr kontrollierten Beamte in Sömmerda einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Für den jungen Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft erwartet den 18-Jährigen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:55

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Erfurt (ots) - Donnerstagabend (26.02.2026) kam es zwischen Gotha und Erfurt zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Zwischen 18:10 Uhr und 18:25 Uhr befuhr ein 77-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 7 aus Richtung Gotha kommend über die Ortschaften Gamstädt, Ermstedt, Gottstedt, Alach und Salomonsborn bis zum Erfurter Ortsteil Marbach. Dabei geriet er mehrfach in den Gegenverkehr. In mindestens einem Fall kam es ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:05

    LPI-EF: Trotz Hausverbot mit gestohlenem Laptop angetroffen

    Sömmerda (ots) - Mittwochabend (25.02.2026) kurz vor 23:00 Uhr wurde ein 44-Jähriger in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Sömmerda angetroffen. Ein Hausbewohner hatte den polizeibekannten Mann zuvor bemerkt und die Polizei verständigt, da gegen ihn ein Hausverbot bestand. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige einen Laptop mit sich führte, der nach ersten ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:05

    LPI-EF: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Sömmerda (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte am Mittwoch (25.02.2026) gegen 11:40 Uhr im Sömmerdaer Stadtring einen 38-jährigen Seat-Fahrer fest. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für den 38-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste die Polizisten zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren