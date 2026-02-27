Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken, berauscht und erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landkreis Sömmerda/Sömmerda (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit führten Beamte gestern Nachmittag sowie heute Morgen Verkehrskontrollen im Landkreis Sömmerda durch und stellten dabei erhebliche Verstöße fest. Gestern Nachmittag gegen 14:20 Uhr kontrollierten Polizisten in Schloßvippach einen 25-jährigen Renault-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bereits mehrfach war er allein im Februar wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt und angezeigt worden. Da es sich um einen einschlägigen Wiederholungstäter handelt, wurde sein Fahrzeug sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Heute Morgen gegen 03:30 Uhr kontrollierten Beamte in Sömmerda einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Für den jungen Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft erwartet den 18-Jährigen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (DS)

