Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trotz Hausverbot mit gestohlenem Laptop angetroffen

Sömmerda (ots)

Mittwochabend (25.02.2026) kurz vor 23:00 Uhr wurde ein 44-Jähriger in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Sömmerda angetroffen. Ein Hausbewohner hatte den polizeibekannten Mann zuvor bemerkt und die Polizei verständigt, da gegen ihn ein Hausverbot bestand. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige einen Laptop mit sich führte, der nach ersten Erkenntnissen aus einer vorangegangenen Diebstahlshandlung stammte. Der Laptop wurde sichergestellt und gegen den Eindringling u. a. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. (DS)

