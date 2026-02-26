Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Renitente Ladendiebe erwischt

Erfurt (ots)

Mittwochabend (25.02.2026) gegen 17:20 Uhr kam es in einem Erfurter Supermarkt zu einem räuberischen Diebstahl. Vier Männer im Alter von 19 bis 26 Jahren sowie ein bislang unbekannter Täter hielten sich gemeinsam im Markt in der Kranichfelder Straße auf. Dort verstauten sie Lebensmittel und Kleidung im Gesamtwert von etwa 240 Euro in drei Taschen und passierten anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als ein Ladendetektiv die Männer auf den Diebstahl ansprach, schlug der unbekannte Täter nach ihm. Der Detektiv konnte den Angriff abwehren und blieb unverletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend, seine drei Komplizen wurden durch hinzueilendes Personal an der Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Diebesgut konnte an den Supermarkt zurückgegeben werden. Gegen die Männer wurden Strafanzeigen erstattet. (DS)

