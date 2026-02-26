Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Baumarkt im Norden der Landeshauptstadt
Erfurt (ots)
Mittwochnacht (25.02.2026) kurz vor 01:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baumarkt im Norden der Landeshauptstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten sie ein Vorhängeschloss und öffneten dadurch einen Bauzaun. Anschließend betraten sie den Außenlagerbereich des Marktes. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)
