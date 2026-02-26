PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Baumarkt im Norden der Landeshauptstadt

Erfurt (ots)

Mittwochnacht (25.02.2026) kurz vor 01:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baumarkt im Norden der Landeshauptstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten sie ein Vorhängeschloss und öffneten dadurch einen Bauzaun. Anschließend betraten sie den Außenlagerbereich des Marktes. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

