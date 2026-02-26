LPI-EF: Einbruch in Baumarkt im Norden der Landeshauptstadt

Erfurt (ots) - Im Norden der Landeshauptstadt kam es im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Zwei bislang unbekannte Täter überstiegen zunächst einen Zaun und gelangten so auf das Grundstück in der Schwerborner Straße. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zu der Gartenlaube, ohne dabei Schaden zu verursachen. Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge im Wert ...

mehr