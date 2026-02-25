Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi mit gestohlenen Kennzeichen nach Unfallflucht sichergestellt

Erfurt (ots)

In der Mittelhäuser Straße kam es Mittwochnacht zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 27-jähriger Opel-Fahrer war gegen 01:15 Uhr in Richtung Mainzer Straße unterwegs und wollte nach rechts auf das Gelände einer Waschanlage abbiegen. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer befuhr die Mittelhäuser Straße in entgegengesetzter Richtung. Unmittelbar nach dem Passieren des Opels fuhr der Unbekannte abrupt nach links in Richtung der Waschanlage. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, beschädigte einen Zaun und kollidierte anschließend mit dem Opel. Dessen Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An seinem Opel entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Audi wies einen Frontschaden von rund 5.000 Euro auf. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Bei dem Unfall verlor der Audi das vordere Kennzeichen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stellten Polizeibeamte den verschlossenen Audi wenig später auf einem Parkplatz in der Vilniuser Straße fest. Die angebrachten Kennzeichen waren bereits am Vortag als gestohlen gemeldet worden. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung abgeschleppt und sichergestellt. Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden aufgenommen. (DS)

