Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend (24.02.2026) kam es in der Erfurter Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr stadtauswärts unterwegs gewesen. Auf einer Brücke stürzte der Mann vermutlich beim Überfahren eines Bordsteins, zog sich eine Kopfplatzwunde zu und verlor anschließend das Bewusstsein. Ein Zeuge wurde auf den Verletzten aufmerksam und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Der 46-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell