PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend (24.02.2026) kam es in der Erfurter Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr stadtauswärts unterwegs gewesen. Auf einer Brücke stürzte der Mann vermutlich beim Überfahren eines Bordsteins, zog sich eine Kopfplatzwunde zu und verlor anschließend das Bewusstsein. Ein Zeuge wurde auf den Verletzten aufmerksam und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Der 46-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 13:45

    LPI-EF: Achtung Betrug: Falsche Polizeibeamte rufen Senioren in Sömmerda an

    Sömmerda (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in Sömmerda zu mehreren Anrufen durch bislang unbekannte Täter, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. In allen Fällen sprachen die Männer akzentfreies Hochdeutsch und traten selbstbewusst auf. Bereits am Donnerstagnachmittag (19.02.2026) erhielt ein 79-Jähriger einen Anruf von einem Unbekannten, der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:40

    LPI-EF: Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Erfurt (ots) - Auf der Kreisstraße zwischen Alach und Zimmernsupra kam es Dienstagnachmittag (24.02.2026) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 17:25 Uhr war eine 46-jährige VW-Fahrerin in Richtung Zimmernsupra unterwegs gewesen. Vor ihr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Golf in gleicher Fahrtrichtung. Als die 46-Jährige zum ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:52

    LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen in Erfurt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Sonntag (22.02.2026) führten Beamte der technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Sömmerda durch. Innerhalb von sieben Stunden passierten circa 1.300 Fahrzeuge die Messstelle am Andislebener Kreuz. Dabei überschritten mehr als 370 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für Autos bzw. 60 km/h für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren