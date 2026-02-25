PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Gartenlaube

Erfurt (ots)

Im Norden der Landeshauptstadt kam es im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Zwei bislang unbekannte Täter überstiegen zunächst einen Zaun und gelangten so auf das Grundstück in der Schwerborner Straße. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zu der Gartenlaube, ohne dabei Schaden zu verursachen. Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 700 Euro. Als sie zudem Gartenutensilien im Wert von rund 200 Euro abtransportieren wollten, wurden sie von einem Nachbarn beobachtet und angesprochen. Daraufhin ließen die Täter die Gegenstände zurück und flüchteten mit der Buslinie 31 in Richtung Erfurt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Der erste Mann soll etwa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte sehr kurze Haare und trug eine grüne Jacke sowie eine blaue Jeans. Der zweite Mann soll ebenfalls etwa 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen sein. Er trug eine Schiebermütze und eine dunkle Jacke. Zudem soll er einen leichten Sprachfehler gehabt haben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0047458 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 13:50

    LPI-EF: Betrunken mit E-Scooter gestürzt

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (24.02.2026) kam es in der Erfurter Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr stadtauswärts unterwegs gewesen. Auf einer Brücke stürzte der Mann vermutlich beim Überfahren eines Bordsteins, zog sich eine Kopfplatzwunde zu und verlor anschließend das Bewusstsein. Ein Zeuge ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:45

    LPI-EF: Achtung Betrug: Falsche Polizeibeamte rufen Senioren in Sömmerda an

    Sömmerda (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in Sömmerda zu mehreren Anrufen durch bislang unbekannte Täter, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. In allen Fällen sprachen die Männer akzentfreies Hochdeutsch und traten selbstbewusst auf. Bereits am Donnerstagnachmittag (19.02.2026) erhielt ein 79-Jähriger einen Anruf von einem Unbekannten, der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:40

    LPI-EF: Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Erfurt (ots) - Auf der Kreisstraße zwischen Alach und Zimmernsupra kam es Dienstagnachmittag (24.02.2026) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 17:25 Uhr war eine 46-jährige VW-Fahrerin in Richtung Zimmernsupra unterwegs gewesen. Vor ihr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Golf in gleicher Fahrtrichtung. Als die 46-Jährige zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren