Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Gartenlaube

Erfurt (ots)

Im Norden der Landeshauptstadt kam es im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Zwei bislang unbekannte Täter überstiegen zunächst einen Zaun und gelangten so auf das Grundstück in der Schwerborner Straße. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zu der Gartenlaube, ohne dabei Schaden zu verursachen. Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 700 Euro. Als sie zudem Gartenutensilien im Wert von rund 200 Euro abtransportieren wollten, wurden sie von einem Nachbarn beobachtet und angesprochen. Daraufhin ließen die Täter die Gegenstände zurück und flüchteten mit der Buslinie 31 in Richtung Erfurt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Der erste Mann soll etwa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte sehr kurze Haare und trug eine grüne Jacke sowie eine blaue Jeans. Der zweite Mann soll ebenfalls etwa 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen sein. Er trug eine Schiebermütze und eine dunkle Jacke. Zudem soll er einen leichten Sprachfehler gehabt haben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0047458 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell