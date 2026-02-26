Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Kellereinbrüche in der Mainzer Straße

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch kam es in der Mainzer Straße in Erfurt zu mehreren Kellereinbrüchen. Unbekannte verschafften zunächst Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. Anschließend öffneten sie mit Gewalt mehrere Kellerabteile. In zwei Fällen gelang es ihnen, Gegenstände zu entwenden, in vier weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Gestohlen wurden ein Mountainbike der Marke "Axess" im Wert von etwa 500 Euro sowie ein E-Scooter des Herstellers "Segway" im Wert von knapp 800 Euro. Die Polizei sicherte an den Tatorten Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell