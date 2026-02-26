PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sömmerda (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte am Mittwoch (25.02.2026) gegen 11:40 Uhr im Sömmerdaer Stadtring einen 38-jährigen Seat-Fahrer fest. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für den 38-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel erstattet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

