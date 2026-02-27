PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Erfurt (ots)

Donnerstagabend (26.02.2026) kam es zwischen Gotha und Erfurt zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zwischen 18:10 Uhr und 18:25 Uhr befuhr ein 77-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 7 aus Richtung Gotha kommend über die Ortschaften Gamstädt, Ermstedt, Gottstedt, Alach und Salomonsborn bis zum Erfurter Ortsteil Marbach. Dabei geriet er mehrfach in den Gegenverkehr. In mindestens einem Fall kam es beinahe zu einer Kollision mit einem bislang unbekannten Firmenwagen. Ein weiteres Fahrzeug musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden. Ein Polizeibeamter im Dienstfrei wurde auf die unsichere Fahrweise des Seniors aufmerksam und folgte ihm. Nachdem der 77-Jährige angehalten hatte, gab sich der Beamte zu erkennen, unterband die Weiterfahrt und hielt ihn bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung fest. Ein Atemalkoholtest ergab wenig später bei dem VW-Fahrer einen Wert von über 1,1 Promille. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei sucht Zeugen, die durch die Fahrweise des 77-Jährigen gefährdet wurden, insbesondere den Fahrer des bislang unbekannten Firmenwagens sowie den Verkehrsteilnehmer, der auf den Grünstreifen ausweichen musste. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0049950 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

