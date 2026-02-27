Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von gestern Abend, 20:30 Uhr bis kurz nach Mitternacht beschmierten unbekannte Täter eine Wand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Tungerstraße in Erfurt. Mit rosa Sprühfarbe brachten sie einen etwa 40 cm x 60 cm großen Schriftzug an und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Tungerstraße 6 wahrgenommen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0049497 entgegen. (SO)

