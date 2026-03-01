PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Straußfurt (ots)

Am Abend des 27.02.2026 wurde in Straußfurt in der Straße der Jugend ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Skoda einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der 29-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. (TS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

