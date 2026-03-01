Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kennzeichendiebstahl in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Im Zeitraum vom 26.02.2026 bis zum 27.02.2026 wurden in Sömmerda in der Lucas-Cranach-Straße von einem geparkten Pkw Ford beide amtlichen Kennzeichentafeln entwendet.

Zudem wurde das Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter geöffnet und im Innenraum durchsucht. An der Kennzeichenhalterung entstand Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Sömmerda hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lucas-Cranach-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der PI Sömmerda zu melden. (TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell