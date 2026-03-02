Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Benzindiebstahl mit gestohlenen Kennzeichen

Landkreis Sömmerda (ots)

Sonntagabend (01.03.2026) trieben Unbekannte im Landkreis Sömmerda ihr Unwesen. Zunächst hatten es die Diebe auf Kennzeichentafeln in Hardisleben abgesehen. Sie stahlen gegen 17:00 Uhr beide Kennzeichen eines Ford, der in der Gottlob-König-Straße abgestellt gewesen war. Anschließend fuhren die beiden maskierten Männer mit ihrem grauen Opel Astra auf das Gelände einer Tankstelle in Rastenberg. Sie tankten mehr als 40 Liter Benzin und flüchteten anschließend ohne den Rechnungsbetrag in Höhe von knapp 80 Euro zu zahlen vom Tatort. Die Diebe konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Kennzeichendiebstahls, Urkundenfälschung sowie Tankbetruges aufgenommen. (SO)

