Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe im Erfurter Süden auf Schmuck abgesehen. Im Tatzeitraum von Samstag (28.02.2026) bis Sonntag (01.03.2026) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Ernst-Haeckel-Straße ein. Die Diebe stahlen den Schmuck der 31-Jährigen Mieterin im Wert von fast 6.000 Euro. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren am Tatort. Die Beamten haben Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen. (SO)

