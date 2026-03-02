PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe im Erfurter Süden auf Schmuck abgesehen. Im Tatzeitraum von Samstag (28.02.2026) bis Sonntag (01.03.2026) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Ernst-Haeckel-Straße ein. Die Diebe stahlen den Schmuck der 31-Jährigen Mieterin im Wert von fast 6.000 Euro. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren am Tatort. Die Beamten haben Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:30

    LPI-EF: Streit in Diskothek eskaliert

    Erfurt (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden (01.03.2026) kam es in einer Erfurter Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Besucher eines Nachtclubs in der Krämpfervorstadt gerieten kurz nach 05:00 Uhr zunächst aus bislang unbekannter Ursache in eine verbale Auseinandersetzung. In der weiteren Folge schlug der 38-Jährige seinem 25-jährigen Kontrahenten mit einer Glasflasche auf den Kopf. Der ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:25

    LPI-EF: Streit um E-Zigarette endet mit Strafverfahren

    Erfurt (ots) - Freitagabend (27.02.2026) kam es in Erfurt zu einer räuberischen Erpressung. Gegen 19:20 Uhr forderte eine 16-jährige polizeibekannte Jugendliche eine ebenfalls 16-Jährige unter Androhung körperlicher Gewalt auf, ihr eine E-Zigarette auszuhändigen. Die Geschädigte kam der Aufforderung nach, sodass es nicht zur Gewaltanwendung kam. Die Tatverdächtige flüchtete anschließend vom Tatort. Wenig später ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:20

    LPI-EF: Zwei hochwertige Mountainbikes gestohlen

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Freitag (27.02.2026) bis Samstag (28.02.2026) drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Erfurt ein. Die Diebe verschafften sich schadlos Zutritt zu dem Keller des Gebäudes in der Liebknechtstraße. Dort stahlen sie zwei Mountainbikes der Marke Cube im Gesamtwert von über 5.000 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (SO) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren