Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit in Diskothek eskaliert

Erfurt (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (01.03.2026) kam es in einer Erfurter Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Besucher eines Nachtclubs in der Krämpfervorstadt gerieten kurz nach 05:00 Uhr zunächst aus bislang unbekannter Ursache in eine verbale Auseinandersetzung. In der weiteren Folge schlug der 38-Jährige seinem 25-jährigen Kontrahenten mit einer Glasflasche auf den Kopf. Der 25-Jährige musste durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (SO)

