Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag (01.03.2026) kontrollierten Polizisten gegen 00:35 Uhr einen 30-jährigen Citroën-Fahrer in der Eugen-Richter-Straße Ecke Rügenstraße. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann dabei einen Wert von über 2,6 Promille. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass er zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch gehörten die an dem Citroën angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug. Der 30-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme auf eine Dienststelle begleiten. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung eingeleitet. (DS)

