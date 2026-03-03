Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lebensmittel aus Kita gestohlen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Einbrecher im Erfurter Süden auf eine Kita abgesehen. Im Tatzeitraum von Freitag (27.02.2026) bis Montagmorgen (02.03.2026) verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt Zutritt zu dem Objekt in der Straße Am Waldblick. Anschließend stahlen sie eine Musikbox und Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 50 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell