Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen gestern Abend (03.03.2026) gemeinsam im Erfurter Stadtteil Herrenberg zum Einsatz. Gegen 22:15 Uhr meldete ein Anwohner eine Geruchsbelästigung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Zuse-Straße. Polizisten stellten vor Ort eine Sachbeschädigung in einem Fahrstuhl fest. Ein unbekannter Täter hatte mit Lackfarbe ein Graffiti angebracht und war anschließend unerkannt vom Tatort geflüchtet. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Konrad-Zuse-Straße 3 wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0054831 zu melden. (SO)

