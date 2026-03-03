PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Biogasanlage

Landkreis Sömmerda (ots)

Sonntagnacht (01.03.2026) wurde eine Biogasanlage im Landkreis Sömmerda von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu dem Firmengelände in Kannawurf. Dort beschädigten sie zunächst mehrere Zaunfelder, um im Anschluss mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf das Gelände zu fahren. Sie stahlen eine Rüttelplatte, einen Erdverdichter, eine Säbelsäge, zwei Schweißautomaten und diverses Werkzeug im Wert von circa 35.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Biogasanlage in Kannawurf wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0052944 entgegen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

