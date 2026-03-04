Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Graffiti mit Fußballbezug
Erfurt (ots)
Unbekannte besprühten im Tatzeitraum von Montag (02.03.2026) circa 12:00 Uhr bis Dienstag (03.03.2026) circa 13:00 Uhr zwei Hausfassaden in der Erfurter Innenstadt. In der Ziegengasse brachten die Täter auf einer Fläche von etwa 8 m x 2 m einen Schriftzug in weißer und roter Farbe an der Wand eines Gebäudes an. Ein weiteres Graffiti wurde in der Straße Weiße Gasse in den Maßen 2 m x 2,5 m an einer Fassade angebracht. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (SO)
