Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffiti mit Fußballbezug

Erfurt (ots)

Unbekannte besprühten im Tatzeitraum von Montag (02.03.2026) circa 12:00 Uhr bis Dienstag (03.03.2026) circa 13:00 Uhr zwei Hausfassaden in der Erfurter Innenstadt. In der Ziegengasse brachten die Täter auf einer Fläche von etwa 8 m x 2 m einen Schriftzug in weißer und roter Farbe an der Wand eines Gebäudes an. Ein weiteres Graffiti wurde in der Straße Weiße Gasse in den Maßen 2 m x 2,5 m an einer Fassade angebracht. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell