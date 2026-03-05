PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 43-jähriger Stephan Draht aus Erfurt vermisst

  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Seit dem 04.03.2026 wird der 43-jähriger Stephan Draht aus Erfurt vermisst.

Der Vermisste ist etwa 180 cm groß und wiegt circa 75 kg. Er hat lange, graue Haare, welche zu einem Zopf gebunden sind. Zudem trägt er einen Dreitagebart. Bekleidet ist Stephan Draht vermutlich mit einem schwarzen Pullover mit der Aufschrift "Born to be free" und einer schwarzen Hose.

Wer hat Stephan Draht seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0055902 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

