Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in der Edelhoffstraße

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid wurde heute Nachmittag gegen 16 Uhr zu einem Küchenbrand in der Edelhoffstraße alarmiert. Die zuerst eintreffenden Kräfte der Löscheinheit Hasten der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes wurden von der Bewohnerin in Empfang genommen. Diese hatte zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit allen Bewohnern das Gebäude bereits verlassen.

Im ersten Obergeschoss war an einer Fensterscheibe Feuerschein sichtbar, zudem drang Rauch aus dem Fenster. Umgehend wurde ein Trupp der Löscheinheit Hasten unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohneinheit geschickt.

Eine brennende Mikrowelle konnte zügig durch die Einsatzkräfte abgelöscht werden. Anschließend wurden die betroffene Wohnung sowie eine weitere, leicht verrauchte Wohnung im Dachgeschoss entraucht. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde durch den Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt und konnte an der Einsatzstelle verbleiben.

Die Wohnung ist aufgrund der Rauchbeaufschlagung derzeit nur eingeschränkt nutzbar. Deren Bewohnerin kommt vorübergehend bei Angehörigen unter.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Löscheinheiten Hasten und Morsbach. Der Einsatz für die insgesamt 30 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen war nach rund 45 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell