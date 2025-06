Polizei Köln

POL-K: 250613-3-K Schlag gegen Drogenszene im Brennpunkt Kalk - Brennpunktteam stellt Betäubungsmittel sicher

Köln (ots)

Bei einem Einsatz des seit März eingerichteten Brennpunktteams Kalk im Umfeld Kalk-Post haben starke Polizeikräfte am Donnerstag (12. Juni) ab 16.20 Uhr die Wohnung eines 22 Jahre alten mutmaßlichen Dealers an der Buchforststraße sowie eine ehemalige Gaststätte im gleichen Haus durchsucht. Nach dem schlagartigen Eindringen in das Gebäude stellten die Beamtinnen und Beamten circa 600 Gramm Marihuana, einen Laptop, zwei Handys, Reizgas und einen dreistelligen Bargeldbetrag sicher. Den Beschuldigten brachten die Ermittler zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium. Drei weitere angetroffene Verdächtige (27m, 21w, 19m) wurden ebenfalls fixiert, durchsucht und überprüft. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen waren auch Kräfte einer technischen Einsatzeinheit und ein Diensthund eingesetzt.

Nach Hinweisen auf schwunghaften Cannabis-Handel durch den 22-Jährigen und umfangreichen, teilweise verdeckt geführten Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft Köln den richterlichen Beschluss erwirkt. Die Ermittlungen dauern an.

Das Brennpunktteam Kalk hat seit März unter anderem rund 170 Ermittlungsverfahren im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität eingeleitet und mehr als 3,5 Kilogramm an verschiedenen Drogen sowie 55 Waffen und gefährliche Gegenstände sichergestellt. (cg/al)

