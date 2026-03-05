Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Auto in Kindelbrück

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte beschädigten Anfang der Woche in Kindelbrück im Landkreis Sömmerda ein geparktes Auto. In der Zeit von Montag bis Mittwoch zerkratzten die Täter in der Langen Gasse einen roten Fiat, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand die komplette Fahrerseite beschädigten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0055351. (DS)

