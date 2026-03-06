PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 43-jähriger Vermisster aus Erfurt wieder da

Erfurt (ots)

Der seit dem 04.03.2026 vermisste 43-jährige Erfurter konnte wohlbehalten im Stadtgebiet angetroffen und an eine medizinische Einrichtung übergeben werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe. (AS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

