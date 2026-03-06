Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: 43-jähriger Vermisster aus Erfurt wieder da
Erfurt (ots)
Der seit dem 04.03.2026 vermisste 43-jährige Erfurter konnte wohlbehalten im Stadtgebiet angetroffen und an eine medizinische Einrichtung übergeben werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe. (AS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell