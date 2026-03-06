LPI-EF: 43-jähriger Vermisster aus Erfurt wieder da

Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Abend (04.03.2026) erwischte eine Polizeistreife im Landkreis Sömmerda einen betrunkenen Audi-Fahrer. Der 38-Jährige war gegen 22:00 Uhr in Straußfurt unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Die Polizisten untersagten dem 38-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt. Der Mann muss sich nun in einem ...

