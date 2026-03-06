Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Erfurter Schulen Ziel von Einbrechern

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es in den vergangenen Tagen auf zwei Schulen im Erfurter Norden abgesehen. Mittwochabend kurz nach 19:00 Uhr verschafften sich die Täter mit Gewalt Zutritt zu einem Gymnasium. Über einen Zulieferereingang drangen sie in den Mensabereich ein, nachdem sie eine Seitentür beschädigt hatten. Anschließend entwendeten sie Bargeld in Höhe von knapp 600 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag versuchten Unbekannte zudem, in eine Gemeinschaftsschule einzubrechen. Die Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise in das Gebäude und hinterließen an mehreren Innentüren Hebelmarken. Ein Eindringen in verschlossene Räume misslang jedoch. Auch hier ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht bekannt. In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (DS)

