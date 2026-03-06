Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stromkabel aus leerstehender Lagerhalle gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte hatten es in den vergangenen Tagen auf Buntmetall aus einer leerstehenden Lagerhalle am Berliner Platz in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Montag bis Donnerstag gelangten die Täter über eine Zugangstür in das Gebäude. In der Halle beschädigten sie mit einem bislang unbekannten Schneidwerkzeug eine Stromleitung und entwendeten anschließend etwa 30 Meter Stromkabel im Wert von rund 100 Euro. Hinzugerufene Polizisten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls sowie Sachbeschädigung ein. (DS)

