Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verursachen hohen Schaden für wenig Beute

Erfurt (ots)

Donnerstagmorgen (05.03.2026) gegen 03:45 Uhr brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Erfurter Altstadt ein. Zunächst versuchten die Täter die Haupteingangstür des Restaurants aufzubrechen. Dies misslang zwar, allerdings wurde die Tür dabei beschädigt. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten, wobei auch der Fensterrahmen beschädigt wurde. Im Inneren entwendeten die Einbrecher schließlich Likörflasche im Wert von etwa 15 Euro aus dem Barbereich. Der dabei entstandene Sachschaden an Tür und Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
