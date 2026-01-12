PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnung der Polizei vor Telefonbetrügern - Aktuell mehrere Anrufe im Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Fulda mit betrügerischen Anrufen - sogenannten Schockanrufen - an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei berichten sie den Angerufenen, dass beispielsweise ein nahe stehender Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und nun in Haft müsse oder Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien. Im weiteren Verlauf der Telefonate fordern die Schwindler unter Vorwänden die Herausgabe von Bargeld gutgläubiger Bürgerinnen und Bürger - nicht selten mit dem Vortäuschen einer zu einem späteren Zeitpunkt geplanten Rückgabe des Geldes.

Da es in der Vergangenheit zu mehreren solcher Taten in Osthessen mit teils hohen Schadenssummen gekommen ist, sensibilisiert die Polizei eindringlich:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst
     mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, 
     Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der 
     Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.
   - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten 
     Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte 
     Personen. Informieren Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte 
     über die aktuelle Anrufwelle.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 17:26

    POL-OH: Alleinunfall eines Entsorgungsfahrzeuges

    Fulda (ots) - Hilders. Am Montag (12.01.) ereignete sich gegen 12.50 Uhr in Hilders Ortslage Liebhards in der Straße Am Kehlig ein Verkehrsunfall eines Entsorgungsfahrzeuges. Der Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges versuchte in einer Wendeschleife sein Fahrzeug zu drehen. Hierbei kam dieser mit dem Fahrzeug auf einem abschüssigen Verbindungsweg, welcher nicht von Eis befreit war. Infolgedessen rutschte er mit dem Fahrzeug ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 16:20

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - VB Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr - Beteiligter gesucht Homberg. Am Samstag (10.01.), gegen 11:30 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs der Marburger Straße / Frankfurter Straße zu einem Auffahrunfall. Die 49-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem schwarzen Audi A3 die Marburger Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Dort fuhr sie ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:18

    POL-OH: Diebstahl aus Lkw - Fensterscheibe beschädigt - Heckscheibe entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Diebstahl aus Lkw Bad Hersfeld. Unbekannte Täter machten sich zwischen Mittwoch (07.01.) und Donnerstag (08.01.) an einem Lkw zu schaffen und entwendeten aus diesem mehrere Werkzeuge. Das Fahrzeug war in der Straße "Lappenlied" geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren