Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unerlaubte Forstarbeiten

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag wurde durch einen aufmerksamen Anwohner der Johannesvorstadt bekannt, dass auf der Brache eines ehemaligen Kindergartens eine etwa 4 Meter hohe Tanne unsachgemäß gefällt wird. Bei der Prüfung durch die Beamten des ID Nord stellte sich heraus, dass es sich bei den selbsternannten Forstarbeitern um Personen aus dem Obdachlosenmilieus handelte, welche in dem leerstehenden Gebäude übernachteten.

Den Grund ihrer gefährlichen Baumfällarbeiten nannten der 42- und 38-Jährige nicht. Glücklicherweise wurden weder die Beiden, noch andere Unbeteiligte verletzt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (BB)

