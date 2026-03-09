PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher bricht Spielautomaten auf und landet im Gefängnis

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen (08.03.2026) brachen zwei Einbrecher in ein Ladengeschäft im Erfurter Süden ein und entwendeten Bargeld aus zwei Spielautomaten. Gegen 05:20 Uhr versuchten die Täter zunächst, die Eingangstür des Geschäfts im Färberwaidweg mit Gewalt aufzuhebeln. Als dies misslang, verschafften sie sich über die Eingangstür eines angrenzenden Ärztehauses Zugang zum Gebäude. Von dort aus hebelten sie ein Fenster auf und gelangten in einen Nebenraum des Geschäfts. Dort brachen die Täter gezielt zwei Spielautomaten auf und entwendeten daraus zwei Geldkassetten mit Bargeld von mehr als 3.500 Euro. Anschließend flüchteten sie in Richtung Rottenbacher Weg. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte ein 52-jähriger polizeibekannter Mann gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde ein Teil des Diebesguts aufgefunden. Ein Drogentest reagierte zudem positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Der Mann wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, sodass der 52-Jährige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen zu seinem 39-jährigen Komplizen dauern an. An den Spielautomaten, Türen und einem Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 2.200 Euro. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

