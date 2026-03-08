Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebstahl - Zeugenaufruf
Erfurt (ots)
Am frühen Samstagabend wurde eine Dame am Erfurter Anger bzw. in einer dorthin auf dem Weg befindlichen Straßenbahn Opfer eines Diebstahls. Ein unbekannter Täter nahm der Geschädigten ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Hand und floh in unbekannte Richtung. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten entfernte sich die Geschädigte vom Tatort und konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Geschädigte oder mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Vorgangsnummer ST/0058585/2026 beim Inspektionsdienst Nord der Landespolizeiinspektion Erfurt zu melden. (TH)
