Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll am Flughafen Düsseldorf hat Schwein gehabt

Zoll am Düsseldorfer Flughafen findet neben Zigaretten einen kompletten Wildschweinschädel

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots)

Täglich landen Urlauber beim Zoll in Düsseldorf und bringen Souvenirs von ihren Reisen mit. Das sind oftmals Kleidung, Dekoartikel oder Kühlschrankmagnete. Eine etwas andere Herangehensweise wählte am 31.01.26 jedoch ein Reisender aus Belgien. Der gebürtige Türke reise an diesem Tag aus Kayseri, Türkei nach Düsseldorf ein, von wo aus er seinen Heimweg nach Belgien fortsetzen wollte. Als er dann den Zollbereich durch den grünen Ausgang verlassen wollte, hielten Zollbeamten ihn an, denn von seinem Koffer ging ein deutlich wahrzunehmender, unangenehmer Geruch aus.

Auf den Röntgenbildern fiel den Zöllnern sofort ein Objekt auf, welches wie ein Tierschädel aussah. Als sie den Koffer öffneten, verstärkte sich der Verwesungsgeruch noch. Verpackt in Plastiktüten fanden sie dann die Quelle des Geruchs: Ein Wildschweinschädel samt Unterkiefer transportierte der Mann in seinem Koffer, komplett mit Haaren und Fleischresten.

Auf die Frage, weshalb ein Tierschädel Teil des Reisegepäcks sei, gab der Mann an, dass er Jäger sei und den Schädel als Jagdtrophäe aus dem Urlaub mitbringen wollte. Dies ist grundsätzlich nicht verboten, zumal Wildschweine nicht unter Artenschutz stehen, jedoch stellten die verfaulenden Fleisch- und Hautreste ein erhebliches Risiko aufgrund von Tierseuchen dar. Aus diesem Grund konnten die Beamten den Schädel nicht wieder herausgeben. Er musste noch vor Ort entsorgt werden. Eine Strafe hierfür erwartet den Reisenden nicht, er wurde verwarnt. Allerdings reiste der Mann auch mit deutlich zu vielen Zigaretten im Gepäck. Anstatt der 200 erlaubten befanden sich 800 Stück neben dem Wildschwein in seinem Koffer. Für diese Zigaretten wurde dann sehr wohl eine Strafe fällig, nach deren Zahlung der Reisende den Heimweg nach Belgien antreten konnte.

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell