Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer mit Gehstock geschlagen

Erfurt (ots)

Eine Verkehrsordnungswidrigkeit führte am Samstag (07.03.2026) in Erfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 59-jähriger Fahrradfahrer war gegen 14:20 Uhr auf einem Gehweg am Nettelbeckufer unterwegs gewesen, als er von einem Fußgänger auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde. Daraufhin entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 56-jährige Fußgänger schubste den Radfahrer. Dieser zog daraufhin einen Gehstock und schlug seinen Gegenüber damit. Die Polizei schlichtete den Streit, stellte den Gehstock sicher und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 59-jährigen Radfahrer. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
