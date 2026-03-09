PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Toniesfiguren aus Supermarkt gestohlen

Sömmerda (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Unbekannte in Sömmerda auf Spielwaren abgesehen. Die Diebe stahlen am Freitag (06.03.2026) 30 sog. Toniesfiguren aus einem Supermarkt in der Mainzer Straße. Die Beute hatte einen Wert von mehr als 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt in einem Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren