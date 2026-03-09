PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tote Ratten im Straßengraben in Sömmerda entsorgt

Sömmerda (ots)

Sonntagabend (08.03.2026) wurden der Polizei in Sömmerda mehrere tote Ratten im Bereich des Scherndorfer Weges gemeldet. Eine Zeugin hatte die Tiere gegen 18:30 Uhr zwischen den Brücken im Straßengraben entdeckt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass dort neben den Tierkadavern auch Müll und Hausrat abgelegt worden waren. Die Ratten wiesen nach ersten Erkenntnissen keine äußeren Verletzungen auf. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und übernahm die Entsorgung der Tierkadaver. Zudem wurde die zuständige Amtstierärztin informiert. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

