Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuber bei Fahndung gestellt

Erfurt (ots)

Gestern Abend (09.03.2026) wurde ein Erfurter an seiner Wohnungstür überfallen. Ein 40-jähriger Mann klingelte gegen 17:15 Uhr an der Tür des Seniors in der Lassallestraße. Als der 76-Jährige dem vermeintlichen Besucher öffnete, stieß dieser ihn zu Boden. Anschließend betrat der 40-Jährige die Wohnung, randalierte in dieser und stahl Lebensmittel und Schmuck im Wert von circa 25 Euro. Anschließend flüchtete der polizeibekannte Mann, konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung von Polizisten gestellt werden. Der Tatverdächtige muss sich in einem Verfahren wegen Raubes strafrechtlich verantworten und wurde anschließend auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen. (SO)

