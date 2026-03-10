PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Schule

Erfurt (ots)

Auf eine Erfurter Schule hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen abgesehen. Die Täter nutzten das vergangene Wochenende, um sich unbemerkt Zutritt zum Schulgebäude zu verschaffen. In der weiteren Folge stahlen sie eine Musikbox und ein Tablet im Wert von etwa 650 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 12:16

    LPI-EF: Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Erfurt (ots) - Gestern (09.03.2026) brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Erfurt ein. Die Täter verschaffen sich im Tatzeitraum von 13:00 Uhr bis 22:15 Uhr Zutritt zu einer Mietwohnung in der Josef-Ries-Straße. Sie stahlen ein Smartphone, eine EC-Karte, Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. (SO) ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:10

    LPI-EF: Tote Ratten im Straßengraben in Sömmerda entsorgt

    Sömmerda (ots) - Sonntagabend (08.03.2026) wurden der Polizei in Sömmerda mehrere tote Ratten im Bereich des Scherndorfer Weges gemeldet. Eine Zeugin hatte die Tiere gegen 18:30 Uhr zwischen den Brücken im Straßengraben entdeckt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass dort neben den Tierkadavern auch Müll und Hausrat abgelegt worden waren. Die Ratten wiesen nach ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:34

    LPI-EF: Toniesfiguren aus Supermarkt gestohlen

    Sömmerda (ots) - Am vergangenen Wochenende hatten es Unbekannte in Sömmerda auf Spielwaren abgesehen. Die Diebe stahlen am Freitag (06.03.2026) 30 sog. Toniesfiguren aus einem Supermarkt in der Mainzer Straße. Die Beute hatte einen Wert von mehr als 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt in einem Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren