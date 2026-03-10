Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Schule

Erfurt (ots)

Auf eine Erfurter Schule hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen abgesehen. Die Täter nutzten das vergangene Wochenende, um sich unbemerkt Zutritt zum Schulgebäude zu verschaffen. In der weiteren Folge stahlen sie eine Musikbox und ein Tablet im Wert von etwa 650 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell