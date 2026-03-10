Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Buntmetalldiebstahl auf Baustelle
Erfurt (ots)
Am Wochenende hatten es Diebe in Erfurt auf Buntmetall abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich im Tatzeitraum von Freitag (06.03.2026) bis gestern Morgen (09.03.2026) Zutritt zu einer Baustelle in der Ernst-Abbe-Straße. Sie stahlen etwa 120 Meter diverser Elektrokabel sowie 50 Meter Gummi und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (SO)
