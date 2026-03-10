LPI-EF: Buntmetalldiebstahl auf Baustelle

Erfurt (ots) - Auf eine Erfurter Schule hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen abgesehen. Die Täter nutzten das vergangene Wochenende, um sich unbemerkt Zutritt zum Schulgebäude zu verschaffen. In der weiteren Folge stahlen sie eine Musikbox und ein Tablet im Wert von etwa 650 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen ...

